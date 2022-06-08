Пушилін вирішив розпустити так званий "уряд ДНР"

У тимчасово окупованому Донецьку бойовик та лідер "ДНР" Денис Пушилін розпустив так званий "уряд" невизнаної "республіки". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Сам Пушилін у своєму Telegram-каналі повідомив, що запропонував відставленому голові "уряду" псевдореспубліки Олександру Ананченку очолити "держкорпорацію" "Донецькі технології".

Про причини такого несподіваного рішення достовірно невідомо. Зазнач, що раніше бойовики заявляли, що збираються провести так званий "референдум" у "ДНР" щодо входження окупованої частини Донецької області до складу РФ.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за жодних обставин не визнає автономію Донбасу. Ця позиція глави держави стала ще сильнішою після того, як Росія вбила там десятки тисяч українців.