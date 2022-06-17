Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку та Луганську республіки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

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Про це Токаєв заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Сучасне міжнародне право - це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс", - зазначив він.

Він також додав, що якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

"Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк", - додав Токаєв.

Нагадаємо, що Європейський союз не визнає російських паспортів, виданих мешканцям тимчасово окупованих територій України. Також ЄС засуджує спроби країни-агресора Росії насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області та вважає це порушенням міжнародного права.