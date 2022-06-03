ЄС не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Херсонської та Запорізької областей

Європейський союз не визнає російських паспортів, виданих мешканцям тимчасово окупованих територій України. Також ЄС засуджує спроби країни-агресора Росії насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області та вважає це порушенням міжнародного права.

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Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля, повідомляє DW.

Зазначається, що ЄС засудив укази президента країни-агресора Володимира Путіна про спрощення процедури надання громадянства РФ та видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

"Євросоюз також засуджує спроби ввести в обіг російський рубль паралельно з українською гривнею та ввести російську програму навчання та змінити мову викладання в школах на тих територіях Херсонської та Запорізької областей , які наразі перебувають під незаконним контролем російських військ, що вторглися”, - йдеться у заяві.

"Будь-які спроби змінити статус українських територій - явне порушення міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України, які ще сильніше підривають суверенітет та територіальну цілісність України. Вони не будуть визнані Європейським Союзом. Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушення міжнародних норм та міжнародного гуманітарного права буде притягнуто до відповідальності за ці незаконні дії", - попередив Жозеп Боррель.

Він наголосив, що ЄС непохитний у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і вимагає від Росії вивести всі війська та військову техніку з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощення порядку набуття громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України.

Також він діє для мешканців створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає як незалежні держави (раніше вони вказувалися як "окремі райони Донецької та Луганської областей України").

Українське Міністерство закордонних справ заявляє, що указ Путіна юридично нікчемний і не матиме правових наслідків, зокрема не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.

Також віце-прем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів окупованих територій не отримувати російське громадянство через ймовірні проблеми від нього у довгостроковій перспективі.