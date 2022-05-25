Путин упростил выдачу российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом со ссылкой на документ сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в документ об упрощённом порядке получения российского паспорта помимо граждан ДНР и ЛНР теперь включили жителей указанных областей Украины. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, что ранее главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что все жители временно оккупированной части Донецкой области получат гражданство Российской Федерации.

"Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все", – заявил Пушилин.

Как сообщалось, 24 марта 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.