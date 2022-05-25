Путін спростив видачу російського громадянства для мешканців Запорізької та Херсонської областей

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до російського громадянства мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це із посиланням на документ повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що до документа про спрощений порядок отримання російського паспорта, крім громадян ДНР і ЛНР, тепер включили жителів зазначених областей України. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, що раніше ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що всі жителі тимчасово окупованої частини Донецької області отримають громадянство Російської Федерації.

"Зараз кількість російських паспортів, що отримали, перевалила за 350 тисяч людей. Отримають усі", – заявив Пушилін.

Як повідомлялося, 24 березня 2021 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 березня про застосування санкцій проти низки посадових осіб, у тому числі системи Міністерства внутрішніх справ Росії, а також депутатів Ради Федерації, відповідальних за міграційну політику та видачу паспортів РФ на непідконтрольну. Україна частина Донбасу.