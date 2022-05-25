МЗС України відреагувало на указ Путіна про паспортизацію Херсонської та Запорізької областей

Міністерство закордонних справ виступило із засудженням указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення порядку набуття російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей. Як йдеться у заяві відомства, такий крок відкриває шлях до примусу мешканців захоплених російською армією територій отримувати громадянство РФ.

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"Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - сказано в ньому.

МЗС наголошує, що указ президента Росії юридично нікчемний і не матиме правових наслідків, зокрема не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.

"Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України - загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле", - переконані у відомстві.

Як зазначив міністр Дмитро Кулеба, Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка чинить злочини проти України та українців у масштабах, незнаних у Європі з часів Другої світової війни.

"Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту, а також розпочати роботу над сьомим санкційним пакетом. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська воєнна машина має бути позбавлена фінансових ресурсів", - заявив він.

Також Україна закликає міжнародних партнерів міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню, задля захисту українських територій від агресії Росії.

"Зволікання лише заохочуватиме режим Путіна до подальших злочинів проти України і руйнування миру та безпеки в Європі", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що Путін напередодні підписав указ про застосування спрощення порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає в якості незалежних держав. Раніше такий порядок діяв лише для мешканців "окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Джерело фото: ua.depositphotos.com