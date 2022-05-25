У Маріуполі окупаційна влада розпочала процедуру видачі паспортів РФ, - радник мера

У Маріуполі окупаційна влада у середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.

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Про це повідомив радник місцевого голови Петро Андрющенко.

"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та нових окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорта так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що фактична анексія Маріуполя вже почалась.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до російського громадянства мешканців Запорізької та Херсонської областей України.