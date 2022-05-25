В Мариуполе оккупационные власти начали процедуру выдачи паспортов РФ, - советник мэра

В Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.

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Об этом сообщил советник местного председателя Петр Андрющенко.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и новых оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Андрющенко подчеркнул, что фактическая аннексия Мариуполя уже началась.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.