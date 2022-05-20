Оккупанты анонсировали оформление паспортов российского образца для жителей Херсонской области

Рашисты готовятся к незаконной аннексии оккупированных территорий Украины. Захватчики анонсируют оформление новых паспортов образца России для жителей временно оккупированной Херсонской области

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"После провала плана проведения "референдума" в Херсонской области из-за массовых протестов местных жителей, оккупанты начали разработку другого сценария присвоения украинских территорий", - отметила Денисова.

С этой целью в госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности о создании временных администраций за пределами России на захваченных территориях Украины.

"В планах захватчиков образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Подготовка уже началась", - отметила Денисова.

Она сообщила, что в Скадовске Херсонской области оккупанты формируют базу данных жителей под предлогом осуществления социальных выплат в российских рублях. В то же время ими анонсируется оформление новых паспортов образца России для жителей временно оккупированной Херсонской области.

"Накануне коллаборант Владимир Сальдо, провозгласивший себя главой Херсонской области, сообщил рашистским СМИ, что Херсонщина уже в ближайшее время войдет в состав России", - напомнила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины являются грубым нарушением основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности государства, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине", - подчеркнула Денисова.

Отметим, назначенные РФ "власти" Херсонской области хотят присоединить регион к России без "референдума". В Киеве заявили, что освободят Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты.

Кроме того, российские войска заблокировали все выезды с Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. В самом Херсоне усилили патрулирование и увеличили количество блокпостов.