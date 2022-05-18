В Херсонской области враги обстреляли колонну мирных жителей

В Херсонской области российские военные обстреляли из градов колонну мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Враг продолжает обстрелы по всей линии соприкосновения. Получены данные об очередном варварском обстреле оккупантами мирной колоны с людьми в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Орки били с «Градов». Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в наших больницах. Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством", — написал Вилкул.

По его словам, в самом Кривом Роге ситуация сохраняется стабильной, обеспечена работа всех коммунальных служб, медицинских и социальных учреждений.

Напомним, в результате военной агрессии армии Российской Федерации в течение суток, 18 мая, погибли 10 мирных жителей в Донецкой области.