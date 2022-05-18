На Херсонщині росіяни обстріляли колону мирних жителів

На Херсонщині російські військові обстріляли з градів колону мирних жителів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Ворог продовжує обстріли по всій лінії зіткнення. Отримано дані про черговий варварський обстріл окупантами мирної колони з людьми в районі села Давидів Брід у Херсонській області. Орки били з «Градів». Як мінімум троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення, у тому числі вкрай важкі. Лікарі борються за їхнє життя в наших лікарнях. Прокуратурою відкрито справу за фактом порушення законів війни, об'єднаних із умисним убивством", - написав Вілкул.

За його словами, у самому Кривому Розі ситуація зберігається стабільною, забезпечено роботу всіх комунальних служб, медичних та соціальних установ.

Нагадаємо, внаслідок військової агресії армії Російської Федерації протягом доби, 18 травня, загинуло 10 мирних жителів у Донецькій області.