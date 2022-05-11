"Хоть к Марсу": Подоляк отреагировал на планы оккупантов присоединить Херсонскую область к РФ без "референдума"

Назначенные РФ "власти" Херсонской области хотят присоединить регион к России без "референдума". В Киеве заявили, что освободят Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты, а в Москве ищут “юридическое обоснование оккупации”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на заявление оккупационных "властей" Херсонской области о намерении присоединить регион к России.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - написал он в Twitter.

Отметим, назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никаких "референдумов" проводить не планируют, а обратятся к лидеру страны-агрессора России с просьбой включить регион в состав РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области".

Он отметил, что в стране-агрессоре должны найти юридическое обоснование оккупации, чтобы решение было "абсолютно легитимным".

Напомним, по мнению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.