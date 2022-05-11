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На Херсонщине оккупанты обустраивают плантации конопли: обещают "фермерам" процент от прибыли
Кроме воровства, мародерства, убийства. насилия и грабежа российские военные на оккупированных территориях Херсонской области решили заняться наркобизнесом и занялись организацией плантаций конопли.
Об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"В каждой стране есть мафия, но только в России у своей мафии есть своя страна. Ко всем ранее известным преступлениям орков на территории Херсонской области добавился наркобизнес. Орки и их прислужники в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент с прибыли и должности в своих "региональных администрациях", - сообщил Соболевский.
Он подчеркнул, что, собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области "русский мир", кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, армия оккупантов продолжает грабить украинский народ. Россияне вывозят из временно оккупированных территорий Украины зерно и овощи в РФ и аннексированный Крым.
Также во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут списки брошенных квартир и планируют в них размещать своих военных.