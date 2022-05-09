Из Херсона уехала почти половина жителей - глава ОВА

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявляет, что оккупированный областной центр покинуло порядка 45% жителей. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

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"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% человек, из области - каждый пятый. Это катастрофическая цифра. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом. Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно", - сказал глава ОВА.

По его словам, несмотря на то, что официальных зеленых коридоров оккупанты организовывать не разрешали, люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

"Сначала – через Александровку и Снегиревку. Их оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. Я знаю, что в селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот", - подчеркнул руководитель региона.

Лагута отметил, что большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях и сейчас находятся в безопасности. Он добавил, что ОВА ежедневно ведет переговоры по открытию коридоров из наиболее пострадавших общин (Высокополье, Нововоронцовка, Великая Александровка, Калиновское), однако российские войска не пропускают людей и угрожают расстрелом.

Отметим, что по состоянию на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала численность населения Херсонской области в 1001,6 тысячи человек (из чего в Херсоне - 279,1 тысячи), а на 1 февраля - 1000,4 тысячи. Далее оценки Госстат публиковать перестал.

Напомним, что 25 апреля российские военные захватили здание городского совета Херсона и назначили оккупационного "главу администрации" города, которым стал Александр Кобец.