З Херсона поїхала майже половина мешканців – голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що окупований обласний центр залишило близько 45% мешканців. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

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"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області — кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені покидати рідний дім. Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно.", - сказав глава ОВА.

За його словами, незважаючи на те, що офіційних зелених коридорів окупанти організовувати не дозволяли, люди, ризикуючи своїм життям, самостійно виїжджали, організовуючись у колони.

"Спочатку - через Олександрівку та Снігурівку. Їх окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. Я знаю, що у селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу", - зазначив керівник регіону.

Лагута вказав, що більшість жителів області евакуювалися у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках і зараз перебувають у безпеці. Він додав, що ОВА щодня веде переговори щодо відкриття коридорів із найбільш постраждалих громад (Вископілля, Нововоронцовка, Велика Олександрівка, Калинівське), проте російські війська не пропускають людей та загрожують розстрілом.

Зазначимо, що станом на початок 2022 року Держслужба статистики оцінювала чисельність населення Херсонської області у 1001,6 тисячі осіб (з чого у Херсоні – 279,1 тисячі), а на 1 лютого – 1000,4 тисячі. Подальші оцінки Держстат публікувати перестав.

Нагадаємо, що 25 квітня російські військові захопили будівлю міської ради Херсона та призначили окупаційного "главу адміністрації" міста, яким став Олександр Кобець.