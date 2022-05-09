У Херсоні окупанти шукають покинуті квартири: планують розміщувати своїх військових

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають списки кинутих квартир і планують розміщувати своїх військових.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наголошується, що окупанти намагаються навести "російський порядок", спрямований на підтримку окупаційного режиму.

"Від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та «Житлоселище» вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб", – йдеться у повідомленні.

Також у місті збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів. Жителів переконують, що просування з боку ЗСУ у напрямку Херсона не буде. Отже, потрібно прийняти цю реальність та працювати під керівництвом "нової влади".

Також наголошується, що нещодавно до Херсона прибув так званий "голова ДНР" Денис Пушилін.

Очікується, що його прибуття пов'язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня та вирішення питання "зміни статусу" Херсона.

Зазначимо, окупанти шукають порожні квартири також і на тимчасово захоплених ними територіях Запорізької області у таких містах як Токмак, Мелітополь та Бердянськ.

Раніше повідомлялося, що так звані "місцеві влади" в окупованій частині Херсонської області заявили, що збираються надавати місцевим жителям громадянство країни-агресора.

Крім того, російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд із Херсона. Виїхати з міста можна тільки до Криму, але через процедуру жорсткої фільтрації в таборах.