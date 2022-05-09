В Херсоне оккупанты ищут брошенные квартиры: планируют размещать своих военных

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут списки брошенных квартир и планируют в них размещать своих военных.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты пытаются навести "российский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима.

"От председателей ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Жилище" требуются списки пустых квартир. В них планируется размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб", – говорится в сообщении.

Также в городе увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей. Жителей убеждают, что продвижения со стороны ВСУ в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти".

Также отмечается, что недавно в Херсон прибыл так называемый "председатель ДНР" Денис Пушилин.

Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций к 9 мая и решение вопроса "изменения статуса" Херсона.

Отметим, оккупанты ищут пустые квартиры также и на временно захваченных ими территориях Запорожской области в таких городах, как Токмак, Мелитополь и Бердянск.

Ранее сообщалось, что так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области заявили, что собираются предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора.

Кроме того, российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона. Выехать из города можно только в Крым, но только через процедуру жесткой фильтрации в лагерях.