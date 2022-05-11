На Херсонщині окупанти облаштовують плантації конопель: обіцяють "фермерам" відсоток від прибутку

Окрім крадіжки, мародерства, вбивств, насильства та пограбування російські військові на окупованих територіях Херсонської області вирішили зайнятися наркобізнесом та зайнялися організацією плантацій конопель.

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Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"У кожній країні є мафія, але тільки в Росії у своєї мафії є своя країна. До всіх раніше відомих злочинів орків на території Херсонської області додався наркобізнес. Орки та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій коноплі, обіцяючи місцевим "аграріям" захист, відсоток із прибутку та посади у своїх "регіональних адміністраціях", - повідомив Соболевський.

Він підкреслив, що, власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області "російський світ", окрім пам'ятників радянської епохи, терору та дефіциту всього.

Зазначимо, що армія окупантів продовжує грабувати український народ. Росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій України зерно та овочі до РФ та анексований Крим.

Також у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають списки покинутих квартир і планують розміщувати своїх військових.