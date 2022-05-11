"Хоч до Марсу": Подоляк відреагував на плани окупантів приєднати Херсонську область до РФ без "референдуму"

Призначена РФ "влада" Херсонської області хоче приєднати регіон до Росії без "референдуму". У Києві заявили, що звільнять Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти, а у Москві шукають "юридичне обґрунтування окупації".

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Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційних "влад" Херсонської області про намір приєднати регіон до Росії.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області - прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марса, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", - написав він у Twitter.

Зазначимо, призначений російськими окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що жодних "референдумів" проводити не планують, а звернуться до лідера країни-агресора Росії з проханням включити регіон до складу РФ.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "бути чи не бути такому зверненню повинні вирішувати жителі Херсонської області".

Він зазначив, що у країні-агресорі мають знайти юридичне обґрунтування окупації, щоб рішення було "абсолютно легітимним".

Нагадаємо, на думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича , Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати воєнної поразки РФ.