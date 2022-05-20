Только в Крым: оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области

Российские войска заблокировали все выезды с Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. В самом Херсоне усилили патрулирование и увеличили количество блокпостов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Оккупанты пытаются направить всех желающих выехать - в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов", - сообщил он.

"Есть проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брод, населенных пунктов в сторону Кривого Рога Днепропетровской области – это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", – рассказал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Он также добавил, что российские оккупанты в области не дают ни одного так называемого "гуманитарного зеленого коридора" для ввоза пищевых продуктов и медикаментов.

Кроме того, военные страны-агрессора РФ не дают вывезти мирных людей на безопасную территорию.

Также оккупанты продолжают грабить фермеров и вывозят продукты и зерно в сторону временно оккупированного Крыма.

Напомним, российские оккупанты под дулами автоматов организовывают туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области.