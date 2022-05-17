Оккупанты под дулами автоматов организовывают в Херсонской области туристический сезон, — Денисова

Российские оккупанты под дулами автоматов организовывают туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области.

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Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас санатории и базы отдыха на во временно оккупированном Крыму переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия" для отдыхающих", — отметила она.

По словам Денисовой, Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину. Буквально над головами "отдыхающих" будут постоянно пролетать истребители, военные вертолеты, ракеты, несущие смертельное оружие.

"Серьезную тревогу вызывает и экологическая ситуация в акватории Азовского моря, которая из-за войны России против Украины ухудшается с каждым днем. Подвергая опасности гражданское население Украины враг грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", — отметила она.

Напомним, ранее Денисова заявила, что украинские пленные граждане по возвращении из России в порядке обмена рассказывают о унижениях и бесчеловечных условиях, подвергшихся содержанию.