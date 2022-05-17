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Оккупанты под дулами автоматов организовывают в Херсонской области туристический сезон, — Денисова
Российские оккупанты под дулами автоматов организовывают туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сейчас санатории и базы отдыха на во временно оккупированном Крыму переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия" для отдыхающих", — отметила она.
По словам Денисовой, Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину. Буквально над головами "отдыхающих" будут постоянно пролетать истребители, военные вертолеты, ракеты, несущие смертельное оружие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Серьезную тревогу вызывает и экологическая ситуация в акватории Азовского моря, которая из-за войны России против Украины ухудшается с каждым днем. Подвергая опасности гражданское население Украины враг грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", — отметила она.
Напомним, ранее Денисова заявила, что украинские пленные граждане по возвращении из России в порядке обмена рассказывают о унижениях и бесчеловечных условиях, подвергшихся содержанию.