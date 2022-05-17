Окупанти під дулами автоматів організовують на Херсонщині туристичний сезон, — Денисова.

Російські окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці на Херсонщині.

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Про це заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз санаторії та бази відпочинку на тимчасово окупованому Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. комфортні умови "для відпочиваючих", - зазначила вона.

За словами Денисової, Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами "відпочиваючих" постійно пролітатимуть винищувачі, військові гелікоптери, ракети, що несуть смертельну зброю.

"Серйозну тривогу викликає і екологічна ситуація в акваторії Азовського моря, яка через війну Росії проти України погіршується з кожним днем. Наражаючи на небезпеку громадянське населення України ворог грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН з мілітаризації, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну зважити на ці факти порушень Росії прав людини в Україні", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що українські полонені громадяни після повернення з Росії в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови, що зазнали утримання.