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Окупанти під дулами автоматів організовують на Херсонщині туристичний сезон, — Денисова.
Російські окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці на Херсонщині.
Про це заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.
"Зараз санаторії та бази відпочинку на тимчасово окупованому Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. комфортні умови "для відпочиваючих", - зазначила вона.
За словами Денисової, Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами "відпочиваючих" постійно пролітатимуть винищувачі, військові гелікоптери, ракети, що несуть смертельну зброю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Серйозну тривогу викликає і екологічна ситуація в акваторії Азовського моря, яка через війну Росії проти України погіршується з кожним днем. Наражаючи на небезпеку громадянське населення України ворог грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН з мілітаризації, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну зважити на ці факти порушень Росії прав людини в Україні", — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що українські полонені громадяни після повернення з Росії в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови, що зазнали утримання.