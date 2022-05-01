Денисова рассказала о пытках над возвращенными украинскими пленными в России и их ужасном состоянии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отмечает, что украинские пленные граждане по возвращении из России в порядке обмена рассказывают о унижениях и бесчеловечных условиях, подвергшихся содержанию. Как указала она на своей странице в Facebook, среди освобожденных есть тяжело раненные, с сепсисом, с ампутированными конечностями.

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"При захвате в плен рашисты забирали у украинских мужчин ботинки, наполняли их водой и снова обували. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня", - отметила она.

По словам Денисовой, мужчин с обмороженными конечностями и завязанными глазами переправляли в российские лагеря, а затем в СИЗО №1 в Курск, где им не предоставлялась никакая медицинская помощь.

"Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей", – рассказала она.

Омбудсмен отметила, что допросы проходили по два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

"Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе, где их забрали солдаты", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.

Уполномоченная по правам человека призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных украинцев.

Напомним, что последний обмен пленными с российской стороной состоялся 28 апреля: тогда удалось освободить из плена 13 офицеров и 20 солдат, 5 из которых получили ранения, а также 12 гражданских лиц.