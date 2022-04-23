Из Приазовья – в Чувашию: оккупанты депортировали полтысячи мариупольцев в Чебоксары (ФОТО)

Российские оккупанты принудительно вывезли в столицу Чувашской республики Российской федерации город Чебоксары 466 жителей заблокированного Мариуполя.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, среди депортированных – 106 детей.

"Вот она – денацификация по-русски в действии. Просто вывезти всех мариупольцев из Украины", – написал чиновник.

Информацию о людях, которых принудительно вывезли из Мариуполя на территорию РФ, Андрющенко призвал сообщать ему в личные сообщения или в контакт-центр городского совета по телефонным номерам (067) 345-15-55, (050) 345-15-55.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские захватчики с начала войны вывезли на территорию РФ более 700 тысяч украинцев, из которых 130 тысяч – дети.

Денисова отметила, что ежедневно оккупанты депортируют 15 – 20 тысяч человек. В частности, в первый вывоз в феврале вывезли 90 тысяч человек.

В то же время, эти данные кардинально отличаются от недавно предоставленных в The Independent.

По данным издания, захватчиками было депортировано только около 100 тысяч украинцев: оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг.