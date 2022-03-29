В Украине запустят программу поддержки украинцев, которых принудительно депортировали в РФ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала государственную программу поддержки принудительно депортированных Россией украинцев.

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Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время РФ принудительно вывозит украинцев из Мариуполя, называя это "эвакуацией". На самом деле людей депортируют без их согласия в страну-агрессор.

"Относительно российской пропагандистской картинки — она бесполезна. Мариупольцы хорошо знают, кто на них – детей, женщин, стариков – сбрасывал бомбы. И эти телесюжеты точно не уберегут оккупанта от неизбежной ответственности, в том числе за нарушение международного гуманитарного права и ряда конвенций", — почеркнула Верещук.

Известно, что некоторым украинцам удается вернутся в Украину из России. Именно для них запустят программу поддержки.

Точное число насильно депортированных неизвестно. По предварительной информации, российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Очередным установленным случаем депортации населения стал вывоз более 70 человек из родильного дома №2 в Левобережном районе города - это и медицинский персонал, и пациенты.

Кроме этого известно, что с оккупированных российскими войсками территорий Луганской области массово принудительно вывозятся на территорию РФ, в частности, дети.