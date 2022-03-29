В Україні запустять програму підтримки українців, яких примусово депортували до РФ

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала державну програму підтримки примусово депортованих Росією українців.

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Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба відомства.

Наразі РФ примусово вивозить українців із Маріуполя, називаючи це "евакуацією". Насправді людей депортують без їхньої згоди в країну-агресор.

"Щодо російської пропагандистської картинки - вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них - дітей, жінок, старих - скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, у тому числі за порушення міжнародного гуманітарного права та низки конвенцій ", — наголосила Верещук.

Відомо, що деяким українцям вдається повернутись до України з Росії. Саме для них запустять програму підтримки.

Точна кількість насильно депортованих невідома. За попередньою інформацією, російські окупаційні війська примусово вивезли на територію РФ із Маріуполя Донецької області вже понад 20 тисяч мешканців. Черговим встановленим випадком депортації населення стало вивезення понад 70 осіб із пологового будинку №2 у Лівобережному районі міста - це і медичний персонал, і пацієнти.

Крім цього, відомо, що з окупованих російськими військами територій Луганської області масово примусово вивозяться на територію РФ, зокрема, діти.