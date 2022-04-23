З Приазов'я – до Чувашії: окупанти депортували півтисячі маріупольців до Чебоксарів (ФОТО)

Російські окупанти примусово вивезли до столиці Чуваської республіки Російської Федерації місто Чебоксари 466 мешканців заблокованого Маріуполя.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, серед депортованих – 106 дітей.

"Ось вона – денацифікація по-російському у дії. Просто вивезти всіх маріупольців з України", – написав чиновник .

Інформацію про людей, яких примусово вивезли з Маріуполя на територію РФ, Андрющенко закликав повідомляти його в особисті повідомлення або контакт-центр міської ради за телефонними номерами (067 ) 345 - 15 - 55, ( 050 ) 345 - 15 - 5 .

Раніше уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські загарбники з початку війни вивезли на територію РФ понад 700 тисяч українців, з яких 130 тисяч – діти.

Денисова зазначила, що щоденно окупанти депортують 15 – 20 тисяч людей. Зокрема, у перший вивіз у лютому вивезли 90 тисяч людей.

У той же час ці дані кардинально відрізняються від нещодавно наданих в The Independent.

За даними видання, загарбниками було депортовано лише близько 100 тисяч українців : окупанти переселяють українців, яких вони вивозять із окупованих територій, до Сибіру та за Полярне коло.