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13 офіцерів, 20 солдатів та 5 поранених: Україна провела обмін полоненими з РФ
Українська влада провела новий обмін полоненими з російською стороною. З полону вдалося визволити 45 українських військових, серед яких 5 поранених.
28 квітня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Внаслідок цього вдалося звільнити 45 військових Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.
За її словами, вдалося визволити з полону 13 офіцерів та 20 солдатів, 5 з них отримали поранення. Окрім того, вдалося звільнити 12 цивільних осіб.
Нагадаємо, 16 квітня Ірина Верещук заявила, що в полоні у росіян перебуває близько 700 українських військових та 1000 цивільних. За її словами, приблизно така ж кількість полонених росіян має українська армія. Крім того, росіяни полонили близько 1000 цивільних, з яких понад 500 – це жінки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 24 березня, між Україною та РФ відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Тоді в обмін на 10 захоплених у полон окупантів вдалося звільнити 10 українських військовослужбовців.