13 офицеров, 20 солдат и 5 раненых: Украина провела обмен пленными с РФ

Украинские власти провели новый обмен пленными с российской стороной. Из плена удалось вызволить 45 украинских военных, в числе которых 5 раненых.

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28 апреля Украина и РФ провели новый обмен пленными. В результате удалось освободить 45 военных Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам, удалось вызволить из плена 13 офицеров и 20 солдат, а 5 из них получили ранения. Кроме того, удалось освободить 12 гражданских лиц.

Напомним, 16 апреля Ирина Верещук заявила, что в плену у россиян находятся около 700 украинских военных и 1000 гражданских. По ее словам, примерно такое же количество пленных россиян есть у украинской армии. Кроме того, россияне взяли в плен около 1000 гражданских, из которых более 500 – это женщины.

Ранее, 24 марта, между Украиной и РФ произошел первый полноценный обмен военнопленными. Тогда в обмен на 10 захваченных в плен оккупантов удалось освободить 10 украинских военнослужащих.