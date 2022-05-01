Денісова розповіла про тортури над повернутими українськими полоненими у Росії та їхній жахливий стан

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначає, що українські полонені громадяни після повернення з Росії в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови, яких зазнали під час утримання. Як вказала вона на своїй сторінці у Facebook, серед визволених є важкопоранені, з сепсисом, з ампутованими кінцівками.

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"При захопленні у полон, рашисти забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову взували. Після цього в'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні", - зазначила вона.

За словами Денісової, чоловіків з обмороженими кінцівками та зав'язаними очима переправляли до російських таборів, а потім до СІЗО №1 у Курську, де їм не надавалася жодна медична допомога.

"Українців одягали в форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів", - розповіла вона.

Омбудсмен зазначила, що допити відбувалися по два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.

"Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати", - написала Денісова.

Вона підкреслила, що захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.

Уповноважена з прав людини закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених українців.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими з російською стороною відбувся 28 квітня: тоді вдалося визволити з полону 13 офіцерів та 20 солдатів, 5 з яких отримали поранення, а також 12 цивільних осіб.