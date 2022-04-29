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Окупанти на Донеччині та Луганщині змушують студентів вишів здавати кров для поранених солдатів — Денісова

Людмила Денісова, права людини, студенти, кров, окупанти, Донецька область, Луганська область, окупаційна влада

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених ворожих військових.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

"Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах, як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ", — зазначила Денісова. 

Омбудсмен наголосила, що РФ порушує статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні", — заявила Людмила Денісова. 

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомляла, що у Держдумі РФ пропонували здавати кров для поранених військовослужбовців російської армії, провівши паралелі з нацистськими концтаборами за часів Другої світової війни. 

Автор:
Анастасія Дєдковська