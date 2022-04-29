Окупанти на Донеччині та Луганщині змушують студентів вишів здавати кров для поранених солдатів — Денісова

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених ворожих військових.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах, як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ", — зазначила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що РФ порушує статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні", — заявила Людмила Денісова.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомляла, що у Держдумі РФ пропонували здавати кров для поранених військовослужбовців російської армії, провівши паралелі з нацистськими концтаборами за часів Другої світової війни.