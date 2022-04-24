У РФ хочуть змусити українських полонених здавати кров для окупантів, - Денісова

У Держдумі РФ пропонують здавати кров для поранених військовослужбовців російської армії. Про це заявила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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Омбудсмен провела паралелі із Другою світовою війною.

"Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Ув'язнені Бухенвальда згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - сказала Денісова.

Вона вже звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України — омбудсмен вимагає врахувати ці факти про порушення прав військовополонених Збройних сил України.

Денісова також заявила, що в РФ українських полонених утримують у колоніях загального режиму, а не в таборах для військовополонених.

Російські окупанти силоміць переселяють українців із тимчасово захоплених територій, як це колись робила нацистська Німеччина. Вже примусово переселили до Росії понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей.

У Каховці на Херсонщині окупанти облаштували катувальну в приміщенні поліції, де б'ють і катують українських заручників електричним струмом.