В Каховке оккупанты в помещении полиции бьют и пытают украинцев электрическим током

Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель.

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В Каховке в Херсонской области оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам украинских заложников электрическим током. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, российские военные задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе и не выходивших на митинги против оккупации.

Для задержания используется формальный повод – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

У отдела полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости.

Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают.

Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС.

"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", — заявила Денисова.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.

Напомним, что в Северодонецке Луганской области российская армия обстреляла высоковольтную линию. В результате в городе теперь нет электроснабжения.