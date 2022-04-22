Россияне обстреляли Северодонецк — город остался без электричества

В Северодонецке Луганской области российская армия обстреляла высоковольтную линию. В результате в городе теперь нет электроснабжения. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЭО", — рассказал Гайдай.

Ранее, 19 апреля, армия Российской Федерации в ходе атаки на Луганскую область повредила высоковольтную линию. Тогда без электричества остались 215 населенных пунктов.

В регионе также остаются проблемы с газоснабжением. По словам главы Луганской ОВА, более 60% всех отключенных газораспределительных станций в Украине находятся на Донбассе.

Кроме того, в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.