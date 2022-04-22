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Россияне обстреляли Северодонецк — город остался без электричества
В Северодонецке Луганской области российская армия обстреляла высоковольтную линию. В результате в городе теперь нет электроснабжения. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЭО", — рассказал Гайдай.
Ранее, 19 апреля, армия Российской Федерации в ходе атаки на Луганскую область повредила высоковольтную линию. Тогда без электричества остались 215 населенных пунктов.
В регионе также остаются проблемы с газоснабжением. По словам главы Луганской ОВА, более 60% всех отключенных газораспределительных станций в Украине находятся на Донбассе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.