Росіяни обстріляли Сєверодонецьк — місто залишилося без електрики

У Сєвєродонецьку Луганської області російська армія обстріляла високовольтну лінію. В результаті, у місті тепер немає електропостачання. Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено всі житлові квартали Сєверодонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО", — розповів Гайдай.

Раніше, 19 квітня, армія Російської Федерації під час атаки на Луганську область пошкодила високовольтну лінію. Тоді без електрики залишилося 215 населених пунктів.

У регіоні також залишаються проблеми із газопостачанням. За словами голови Луганської ОВА, понад 60% усіх відключених газорозподільних станцій в Україні перебувають на Донбасі.

Крім того, у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.