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Росіяни обстріляли Сєверодонецьк — місто залишилося без електрики
У Сєвєродонецьку Луганської області російська армія обстріляла високовольтну лінію. В результаті, у місті тепер немає електропостачання. Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено всі житлові квартали Сєверодонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО", — розповів Гайдай.
Раніше, 19 квітня, армія Російської Федерації під час атаки на Луганську область пошкодила високовольтну лінію. Тоді без електрики залишилося 215 населених пунктів.
У регіоні також залишаються проблеми із газопостачанням. За словами голови Луганської ОВА, понад 60% усіх відключених газорозподільних станцій в Україні перебувають на Донбасі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.