У Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади

Будинки в Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п'ять людей, а у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу.

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Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла у Рубіжному та Новодружеську. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Непридатні для життя цих двох містах ще п'ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. Наприклад, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного уцілілого продовольчого складу. Російські війська їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно з гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарські будівлі або автомобілі, спалах яких відбувається по кілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах. У житловому фонді області виникло шість пожеж, усі вони ліквідовані. Врятовано п'ять осіб", — каже Гайдай.

На лінії фронту відбито дев'ять атак ворога. Знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ППО збили одну крилату ракету і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Ворог намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії у напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

Нагадаємо, що колишній посол Великобританії в Росії Тоні Брентон заявив, що війна в Україні зараз перебуває у "вирішальній фазі". Він також не відкидає застосування Володимиром Путіним ядерної зброї.