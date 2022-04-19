За сутки на Донбассе уничтожили 12 российских танков

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 10 атак врага и ннсели ему значительные потери. Об этом сообщают в штабе ООС.

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Украинские бойцы уничтожили 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одну артиллерийскую систему.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-34, вертолет Ка-52, а также четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Напомним, во вторник, 19 апреля, на Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.

Отметим, что в ночь с 18 на 19 апреля армия Российской Федерации начала новую фазу войны против Украины. Захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, особенно в направлении Донбасса.

Россия также объявила о новом наступлении на Донбасс.