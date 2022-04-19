За добу на Донбасі знищили 12 російських танків

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 10 атак ворога та завдали йому значних втрат. Про це повідомляють у штабі ООС.

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Українські бійці знищили 12 танків, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-34, вертоліт Ка-52, а також чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Нагадаємо, у вівторок, 19 квітня, на Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ у раг зазнав втрат і відступив.

Зазначимо, що в ніч з 18 на 19 квітня армія Російської Федерації розпочала нову фазу війни проти України. Загарбники активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення, особливо у напрямку Донбасу.

Росія також оголосила новий наступ на Донбас.