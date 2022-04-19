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За добу на Донбасі знищили 12 російських танків

За добу на Донбасі знищили 12 російських танків
Російський танк

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 10 атак ворога та завдали йому значних втрат. Про це повідомляють у штабі ООС.

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Українські бійці знищили 12 танків, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-34, вертоліт Ка-52, а також чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Нагадаємо, у вівторок, 19 квітня, на Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ у раг зазнав втрат і відступив.

Зазначимо, що в ніч з 18 на 19 квітня армія Російської Федерації розпочала нову фазу війни проти України. Загарбники активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення, особливо у напрямку Донбасу.

Росія також оголосила новий наступ на Донбас.

Автор:
Сергій Горєлов