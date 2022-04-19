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ВСУ взяли под контроль Марьинку - Генштаб
Сегодня, 19 апреля 2022 года, на Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.
Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 апреля армия Российской Федерации начала новую фазу войны против Украины. Захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения в направлении Донбасса и Крыма.
"Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, а также содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", — отметили в Генштабе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также об этом в видеообращении заявил Зеленский, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.
Напомним, что сегодня, 19 апреля, Россия объявила о новом наступлении на Донбасс.