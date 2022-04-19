ЗСУ взяли під контроль Мар'їнку - Генштаб

Сьогодні, 19 квітня 2022 року, на Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат і відступив.

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Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що в ніч з 18 на 19 квітня армія Російської Федерації розпочала нову фазу війни проти України. Загарбники активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення у напрямку Донбасу та Криму.

"Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - зазначили у Генштабі.

Також про це у відеозверненні заявив Зеленський, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі та почали наступ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, Росія оголосила про новий наступ на Донбас.