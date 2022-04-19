Росіяни пошкодили високовольтну лінію на Луганщині — світло зникло майже по всій області

Армія Російської Федерації в ході атаки на Луганську область пошкодила високовольтну лінію. В результаті знеструмлені 215 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", — резюмував Гайдай.

Він додав, що в регіоні також проблеми із газопостачанням. За словами голови Луганської ОВА, понад 60% всіх відключених газорозподільних станцій в Україні знаходяться на Донбасі.

Велика частина ГРС зупинені в Донецькій та Луганській областях через пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Тим часом у звільнених регіонах поступово відновлюють подачу електроенергії. Так, в Ірпені та Бучі за один день енергетики повернули світло у 4 611 будинків у 31 населеному пункті Київської області.