Россияне повредили высоковольтную линию в Луганской области — электроснабжения нет почти во всем регионе

Армия Российской Федерации в ходе атаки на Луганскую область повредила высоковольтную линию. В результате обесточены 215 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", — резюмировал Гайдай.

Он добавил, что в регионе также остаются проблемы с газоснабжением. По словам главы Луганской ОВА, более 60% всех отключенных газораспределительных станций в Украине находятся на Донбассе.

Большая часть ГРС остановлена в Донецкой и Луганской областях из-за повреждений газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.

Тем временем в освобожденных регионах постепенно возобновляют подачу электроэнергии. Так, в Ирпене и Буче за один день энергетики вернули свет в 4 611 домов в 31 населенном пункте Киевской области.