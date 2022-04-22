У Каховці окупанти у приміщенні поліції б'ють та катують українців електричним струмом

Як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там уже кілька тижнів.

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У Каховці на Херсонщині окупанти облаштували катувальну в приміщенні поліції, де б'ють і катують українських заручників електричним струмом. Про це повідомила омбудсмен із прав людини Людмила Денісова.

За її словами, російські військові затримують на вулицях міста не лише активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного стосунку до військової служби і не виходили на мітинги проти окупації.

Для затримання використовується формальний привід — "порушення правопорядку" або "порушення комендантської години".

У відділу поліції постійна черга із родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої необхідності.

Як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там уже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б'ють.

Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС.

"Такі дії РФ є військовим злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини", — заявила Денисова.

Денисова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини Росії в Україні.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області російська армія обстріляла високовольтну лінію. В результаті у місті тепер немає електропостачання.