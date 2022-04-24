В РФ хотят заставить украинских пленных сдавать кровь для оккупантов, — Денисова

В Госдуме РФ предлагают сдавать кровь для раненых военнослужащих российской армии. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен провела параллели со Второй мировой войной.

"Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - заявила Денисова.

Она уже обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину — омбудсмен требует учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины.

Денисова также заявила, что в РФ украинских пленных удерживают в колониях общего режима, а не в лагерях для военнопленных.

Российские оккупанты насильно переселяют украинцев с временно захваченных территорий, как это когда-то делала нацистская Германия. Уже принудительно переселили в Россию более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей.

В Каховке в Херсонской области оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам украинских заложников электрическим током.