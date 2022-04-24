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В РФ хотят заставить украинских пленных сдавать кровь для оккупантов, — Денисова
В Госдуме РФ предлагают сдавать кровь для раненых военнослужащих российской армии. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Омбудсмен провела параллели со Второй мировой войной.
"Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - заявила Денисова.
Она уже обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину — омбудсмен требует учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Денисова также заявила, что в РФ украинских пленных удерживают в колониях общего режима, а не в лагерях для военнопленных.
Российские оккупанты насильно переселяют украинцев с временно захваченных территорий, как это когда-то делала нацистская Германия. Уже принудительно переселили в Россию более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей.
В Каховке в Херсонской области оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам украинских заложников электрическим током.