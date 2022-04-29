Оккупанты в Донецкой и Луганской областях заставляют студентов вузов сдавать кровь для раненых солдат — Денисова

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых вражеских военных.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях, как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет, Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел", — отметила Денисова.

Омбудсмен также заявила, что РФ нарушает статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. по защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", — заявила Людмила Денисова.

Ранее Людмила Денисова сообщала, что в Госдуме РФ предлагали сдавать кровь для раненых военнослужащих российской армии, проведя параллели с нацистскими концлагерями во времена Второй мировой войны.