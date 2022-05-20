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Лише у Крим: окупанти заблокували виїзди з Херсонської області
Російські війська заблокували усі виїзди з Херсонщини на підконтрольну Україні територію. У самому Херсоні посилили патрулювання та збільшили кількість блокпостів.
Про це заявив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Окупанти намагаються направити всіх бажаючих виїхати - до Криму, як єдиний можливий напрямок. У самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів", - повідомив він.
"Є проблема з виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона у бік міста Берислав, Давидів Брід, населених пунктів у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області – це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", – розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також додав, що російські окупанти в області не дають жодного так званого "гуманітарного зеленого коридору" для ввезення харчових продуктів та медикаментів.
Крім того, військові країни-агресора РФ не дають вивезти мирних людей на безпечну територію.
Також окупанти продовжують грабувати фермерів та вивозять продукти та зерно у бік тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, російські окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці на Херсонщині.