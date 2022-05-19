В РФ хотят легализовать создание в Украине "временных администраций" на оккупированных территориях

Депутаты Государственной думы РФ зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить президенту страны-оккупанта Владимиру Путину полномочия по созданию временных администраций вне России.

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Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС.

Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит лидеру страны-агрессора Владимиру Путину создавать "временные администрации" за пределами России.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России по необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути, временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - цитируют российские СМИ авторов законопроекта.

Следует отметить, что в Кремле до этого неоднократно заявляли, что якобы не собираются оккупировать украинские территории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране-агрессоре должны найти юридическое обоснование оккупации, чтобы решение было "абсолютно легитимным".

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