У РФ хочуть легалізувати створення в Україні "тимчасових адміністрацій" на окупованих територіях

Депутати Державної думи РФ зареєстрували законопроект, яким пропонується надати президенту країни-агресору Володимиру Путіну повноваження щодо створення тимчасових адміністрацій поза Росією.

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Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАРС.

Російські депутати внесли до Держдуми законопроект, який дозволить лідеру країни-агресора Володимиру Путіну створювати "тимчасові адміністрації" за межами Росії.

"Ми даємо повноваження верховному головнокомандувачу РФ, президенту Росії за необхідністю створювати такі цивільні адміністрації, по суті, тимчасові органи виконавчої влади для вирішення всіх необхідних завдань", - цитують російські ЗМІ авторів законопроекту.

Слід зазначити, що у Кремлі до цього неодноразово заявляли, що нібито не мають наміру окупувати українські території.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у країні-агресорі мають знайти юридичне обґрунтування окупації, щоб рішення було "абсолютно легітимним".

Зазначимо, призначена РФ "влада" Херсонської області хоче приєднати регіон до Росії без "референдуму". У Києві заявили, що звільнять Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти