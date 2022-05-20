Окупанти анонсували оформлення паспортів російського зразка для мешканців Херсонської області

Рашисти готуються до незаконної анексії окупованих територій України. Загарбники анонсують оформлення нових паспортів зразка Росії для мешканців тимчасово окупованої Херсонської області.

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Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

"Після провалу плану проведення "референдуму" в Херсонській області через масові протести місцевих жителів окупанти розпочали розробку іншого сценарію присвоєння українських територій", - зазначила Денисова.

З цією метою до Держдуми РФ внесено законопроект про розширення повноважень президента, зокрема про створення тимчасових адміністрацій за межами Росії на захоплених територіях України.

"У планах загарбників утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Підготовка вже розпочалася", - зазначила Денисова.

Вона повідомила, що у Скадовську Херсонської області окупанти формують базу даних мешканців під приводом здійснення соціальних виплат у російських рублях. Водночас, ними анонсується оформлення нових паспортів зразка Росії для мешканців тимчасово окупованої Херсонської області.

"Напередодні колаборант Володимир Сальдо, який проголосив себе головою Херсонської області, повідомив рашистськім ЗМІ, що Херсонщина вже найближчим часом увійде до складу Росії", - нагадала Денисова.

Вона наголосила, що такі дії держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням основних принципів суверенності та територіальної цілісності держави, вимог статті 2 Статуту ООН та Декларації про засади міжнародного права.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні", - наголосила Денисова.

Зазначимо, призначена РФ "влада" Херсонської області хоче приєднати регіон до Росії без "референдуму". У Києві заявили, що звільнять Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти.

Крім того, російські війська заблокували усі виїзди з Херсонської області на підконтрольну Україні територію. У самому Херсоні посилили патрулювання та збільшили кількість блокпостів.