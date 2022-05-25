МИД Украины отреагировал на указ Путина о паспортизации Херсонской и Запорожской областей

Министерство иностранных дел выступило с осуждением указа президента России Владимира Путина об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. Как говорится в заявлении ведомства, такой шаг открывает путь к принуждению жителей захваченных российской армией территорий получать гражданство РФ.

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"Незаконная паспортизация на Херсонщине и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, в соответствии со статьей 45 Гаагской конвенции 1907 и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", - сказано в нем.

МИД подчеркивает, что указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий, в частности не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

"Принудительная паспортизация украинцев на Херсонщине и Запорожье является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины - захвата украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - убеждены в ведомстве.

Как отметил министр Дмитрий Кулеба, Украина призывает международное сообщество остановить Россию, совершающую преступления против Украины и украинцев в масштабах, не известных в Европе со времен Второй мировой войны.

"Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов", - заявил он.

Также Украина призывает международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении ей вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России.

"Промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что Путин накануне подписал указ о применении упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств. Ранее такой порядок действовал только для жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Источник фото: ua.depositphotos.com